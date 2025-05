Il commovente tributo dei compagni di squadra ad Andrea Miceli: la bara in campo e l’ultimo gol del giovane ucciso a Monreale

Durante i funerali dei giovani uccisi a Monreale, i compagni di squadra di Andrea Miceli – che militava nella Real Pioppo – hanno organizzato un commovente momento di ricordo: la bara posizionata davanti alla porta, il pallone che rimbalza e finisce in rete per l’ultima volta. Dopo il gol i compagni corrono ad abbracciare il feretro: il video, davvero commovente, è stato condiviso in rete migliaia di volte.