Bundesliga, beffa Bayern: il Lipsia gli fa saltare la festa. Ma ora per vincere il titolo il Leverkusen dovrebbe fare 30 gol in tre partite

Una vera e propria montagna russa. Questa è l’immagine migliore per definire la partita tra Lipsia e Bayern Monaco che poteva garantire agli uomini di Kompany di vincere il loro 34esimo campionato. Il pareggio finale strozza l’urlo di gioia dei bavaresi, anche se il Meisterschale è già virtualmente loro. Il Bayer Leverkusen, campione in carica e attualmente secondo in classifica, dovrebbe vincere le ultime 3 partite rimaste recuperando anche una differenza reti che li vede a -30 dai bavaresi. E non è ancora abbastanza, perchè Kane e compagni dovrebbero ovviamente dal canto loro perdere le partite con il Gladbach e l’Hoffenheim.

A fine primo tempo il Lipsia era in vantaggio per 2-0 sul Bayern Monaco. Tutto faceva pensare che la festa dei bavaresi dovesse essere rimandata, ma nella seconda frazione di gioco i ragazzi di Kompany sono stati in grado di rifilare 3 gol agli avversari, accarezzando così l’idea di poter stringere tra le mani il Meisterschale. Ma il gol di Poulsen al 94esimo è arrivato come una doccia gelata. Attualmente quindi il Bayern conserva la vetta della Bundesliga a quota 76 punti, mentre il Leverkusen ha una partita in meno (scenderà in campo domani alle 17:30 contro il Friburgo) ed è fermo a 67. Questo significa che a sole 2 giornate dalla fine del campionato gli uomini di Xabi Alonso dovrebbero vincere le 3 partite rimanenti recuperando una differenza reti di -30 rispetto ai bavaresi. Sì, perché in caso di arrivo a pari punti quello è il primo criterio che verrà considerato, non essendo previsto lo spareggio scudetto come in Serie A. Un’impresa praticamente impossibile, il Bayern Monaco deve solo avere ancora un pizzico di pazienza poi potranno partire i festeggiamenti. E Harry Kane, squalificato contro il Lipsia, potrà festeggiare in campo con i compagni il suo primo titolo in carriera.