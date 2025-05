Terre rare, trovato l’accordo manca tutto il resto: gli investitori aspetteranno anni prima dei guadagni

Gli analisti americani frenano l'entusiasmo: sono scarsi i dati sui giacimenti minerari per calcolare la sostenibilità economica degli investimenti, infrastrutture e trasporti sono in ginocchio dopo tre anni di guerra, in Ucraina la sicurezza non arriverà prima che si trovi un accordo con il Cremlino

L’ex avvocato ed immobiliarista Steve Witkoff, diventato dall’elezione di Trump alla Casa Bianca il “suo” ambasciatore a Mosca, è stato al Cremlino quattro volte negli ultimi mesi. E da solo. All’ultimo incontro Putin invece accanto aveva il suo assistente Yuri Ushakov e il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti Kirill Dmitriev. “Steve Witkoff non dovrebbe guidare i negoziati con Iran e Russi da solo”, dicono fonti al New York Post, che ha raccolto i malumori di alcuni membri dell’amministrazione repubblicana, “sconcertati dal suo approccio negoziale con due dei più grandi avversari degli Stati Uniti”.

I negoziati con russi e ucraini sono stati separati per farli procedere su binari paralleli dagli americani. Keith Kellogg, il generale e consigliere del vicepresidente Mike Pence durante il primo mandato Trump, inizialmente nominato “inviato speciale per Ucraina e Russia” e poi declassato a “inviato speciale con l’Ucraina” quando l’incarico di parlare con Mosca è passato a Witkoff, ha già contribuito a far raggiungere un obiettivo: l’accordo sui minerali rari è stato finalizzato. Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, e la ministra dell’Economia, Yuliia Svyrydenko, hanno firmato l’accordo a Washington mercoledì: nell’annunciarlo, Bessent ha detto che è tempo di mettere fine a questa “crudele guerra senza senso”. Anche se nel patto di cooperazione non c’è alcuna garanzia di sicurezza formale richiesta da Kiev , aumentano gli interessi per trovare un accordo di pace.

Per i primi dieci anni è previsto che i profitti generati dall’estrazione vengano reinvestiti in nuovi progetti per la ricostruzione del Paese, ma mancano termini e dettagli che vanno definiti nei prossimi colloqui, ha detto Svyrydenko. Guadagni per il nuovo accordo minerario, scrive Reuters, arriveranno però solo dopo decenni: “Gli investitori devono affrontare numerosi ostacoli per avviare la produzione di nuove miniere nel Paese devastato dalla guerra”; sono scarsi i dati sui giacimenti minerari per calcolare la sostenibilità economica degli investimenti, infrastrutture e trasporti sono in ginocchio dopo tre anni di guerra, in Ucraina la sicurezza non arriverà prima che si trovi un accordo con il Cremlino. “Se qualcuno pensa che improvvisamente tutti questi minerali voleranno fuori dall’Ucraina, sta sognando”, ha dichiarato uno dei responsabili del settore all’agenzia. Inoltre, sette dei ventiquattro giacimenti individuati si trovano in territorio sotto controllo russo. Nonostante la firma all’accordo, il vicepresidente JD Vance ha detto che la guerra in Ucraina “non finirà tanto presto”: ora tocca a Mosca e Kiev “trovare una via di mezzo”.