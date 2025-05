Germania, auto sulla folla a Stoccarda: 8 feriti, 3 gravi. Fermato un 42enne. Polizia: “Per ora no prove di attacco”

Un’auto ha travolto un gruppo di persone in un attraversamento pedonale nel centro di Stoccarda, in Germania. L’uomo alla guida, un 42enne, è stato fermato. Le forze dell’ordine ritengono “che si sia trattato di un tragico incidente stradale“. “Secondo lo stato attuale delle indagini e sulla base delle informazioni finora disponibili”, fa sapere la polizia di Stoccarda “al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato”.

Le persone ferite sono 8 di cui 3 gravi. Almeno una persona, secondo quanto viene comunicato, ha avuto bisogno di essere ricoverata in rianimazione. “Non c’è più pericolo per la popolazione”, scrive su X la polizia. “Le indagini procedono in ogni direzione e non si può ancora escludere nulla”, aveva detto precedentemente una portavoce della polizia all’Ansa.“L’uomo fermato non ha provato a fuggire“, ha aggiunto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck. Secondo quanto riportato dalla Bild, una Mercedes Classe G ha investito una folla di persone su un attraversamento pedonale. Tra i feriti, secondo testimoni oculari, ci sarebbe anche una donna con un passeggino: nelle immagini dal luogo dell’incidente si vede infatti un passeggino distrutto sui binari della metropolitana. Il numero esatto dei feriti non è ancora stato confermato, ma si parla di almeno sei persone coinvolte. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica e il movente dell’accaduto.