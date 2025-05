Precipita dal Monte Rosa, a 80 metri dalla vetta: morto scialpinista francese

Uno scialpinista francese di 53 anni è morto dopo essere precipitato sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa lunedì 28 aprile. A comunicarlo è la polizia cantonale del Vallese: la vittima era partito verso le 6 insieme ad un amico, un altro scialpinista, dal rifugio capanna Monte Rosa (2.883 metri) a Zermatt (Svizzera), per raggiungere la vetta della Punta Dufour, la più alta del massiccio (4.634 metri). L’uomo però è caduto a 4.605 metri, 80 metri prima di raggiungere la vetta. Sul posto i soccorritori dell’Organisation Cantonale Valaisanne des secours e di Air Zermatt, giunti sul posto in elicottero, hanno potuto solo constatarne il decesso. La magistratura svizzera ha aperto un’indagine come da prassi, per chiarire i risvolti dell’incidente.