Molotov contro il circolo Quadraro, storica sede del gruppo ultras della Roma: indaga la Digos

In fiamme il punto di ritrovo del tifo organizzato giallorosso ex Fedayn, recentemente al centro di un'inchiesta per spaccio di droga

Il circolo Quadraro, in via dei Sulpici a Roma, è andato in fiamme poco prima della mezzanotte. Una bottiglia molotov è stata lanciata contro le saracinesche della sede del gruppo ultras ex Fedayn, storica tifoseria della curva Sud giallorossa. Sul posto i poliziotti insieme ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio entrando da una finestra. Non ci sono telecamere né testimoni. Le indagini sono in corso e sono state affidate alla Digos della questura di Roma.

La sede del gruppo ultras ex Fedayn è stata recentemente interessata da un’indagine dell’antimafia romana, per spaccio di droga all’interno della curva Sud dello stadio Olimpico, che vede coinvolti alcuni appartenenti al gruppo tra cui il cognato del fratello del boss Michele Senese. Iscritti nel registro degli indagati sei ultras giallorossi, compresi appunto tre esponenti del gruppo ultras Quadraro, che occupa la parte centrale del secondo anello della Curva Sud. Secondo quanto apprende LaPresse, il presidente del circolo è Alberto Finizio, fratello di Luigi, detto ‘Gigi’, ucciso nel 2023 con sette colpi di pistola mentre faceva benzina in una stazione di servizio poco distante dal circolo dove è stata lanciata la bottiglia incendiaria.