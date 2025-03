Galeone: “Allegri mi ha fatto arrabbiare, al Milan mi ha detto che non ci va. Juve? Dico solo una cosa”

Il tecnico non si capacita dell'inattività del suo "allievo" prediletto: "Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta"

“Sono stato arrabbiato con lui”. Ebbene sì, Giovanni Galeone per un periodo non ha gradito il comportamento del suo “allievo” più celebre, Max Allegri. Finita l’esperienza alla Juventus, Allegri è rimasto per il momento senza panchina. E di solito lo spuntare di interviste a Galeone è il sentore di un suo ritorno. Ma, parlando al Corriere della Sera, lo stesso Galeone ha criticato l‘inattività di Allegri: “Per un po’ mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo”.

Sì, ma dove? Galeone punta per prima la Roma: “Dopo mesi hanno capito che serviva Ranieri. Adesso non devono sbagliare il prossimo allenatore. Allegri? Andrebbe molto bene. E glielo auguro”. In realtà però i Friedkin hanno puntato un altro nome: Gian Piero Gasperini. “Io ‘sto calcio non lo capisco più”, prosegue Galeone. Che proprio non si capacita di non vedere Allegri su una panchina di Serie A: “Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan, di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non ci va“. E allora dove finirà Allegri? Certamente non tornerà alla Juve. E Galeone commenta: “Dico solo questo: dà un milione netto al mese a Vlahovic, forse l’unico giocatore slavo — e io me ne intendo, li adoro da 80 anni — che non sa stoppare una palla, non ci riesce proprio. Chissà ora vediamo con l’arrivo di Tudor“.