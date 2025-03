Conceiçao: “Voglio vincere la Champions League e per questo ho scelto il Milan”

“Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l’obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il Milan.” Sergio Conceiçao ha svelato i motivi per cui ha scelto di sposare la causa dei rossoneri. Partecipando al Coimbra Football Congress 2025, il tecnico portoghese ha parlato anche delle difficoltà che sta riscontrando in questa sua prima stagione da allenatore in Italia, così come delle pressioni mediatiche nei suoi confronti.

“Sapevo delle difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, in cui non ho tempo per allenarmi e con l’obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo”, ha sostenuto Conceiçao. Il portoghese ha poi rimarcato come “in 30 giorni abbiamo giocato 9 partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente difficile e significa che non riesco a dare la mia identità alla squadra“. Il tecnico aveva cominciato la sua avventura al meglio, poi però qualcosa non ha funzionato. La sua spiegazione: “Dopo aver vinto la Supercoppa contro l’Inter, abbiamo pareggiato contro il Cagliari con un errore individuale, come capita. Da allora, ogni giorno accostano nuovi allenatori al club“.

E proprio sul mestiere del tecnico, Conceiçao ha sostenuto: “Un allenatore non deve solo capire il calcio. Se conosci solo il calcio, non sai nulla. Per un periodo della mia vita ho dovuto aiutare la mia famiglia dal punto di vista economico. Sono andato ad aiutare un cugino a vendere al mercato. Ero un introverso, ma quel periodo mi ha reso quello che sono oggi. Quindi vivete la vita con passione e tenetevi stretto ogni episodio che vi è capitato”.