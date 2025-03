“Quello che ha fatto Gattuso non è degno di lui, un campione del mondo. Non è degno di lui come allenatore dell’Hajduk, e non è degno di lui come straniero in questo paese. Ha dimostrato di non rispettare chi commenta le partite”. L’ex calciatore Igor Stimac, in un’intervista al sito sportske.jutarnji.hr, si è scagliato contro l’allenatore italiano dopo che era diventato virale sui social un video in cui Gattuso si era reso protagonista di un botta e risposta con l’opinionista tv Josko Jelicic dopo la pesante sconfitta del suo Hajduk Spalato con il Rijeka che gli è costata la vetta della classifica.

“Nonostante un certo cinismo di Josko, con cui sa condire i suoi commenti che sono impeccabili, possiamo analizzare tutto ciò che ha detto, e non c’è la minima menzogna. Quindi, colpisce esattamente dove deve, analizza le partite e fa il suo commento con cui il 99% delle persone è d’accordo. Alcuni sono contrari al suo stile, ma ovviamente si adatta alla tv. Forse a volte esagera un po’, ma fa il suo lavoro. – ha sostenuto Stimac – La squadra gioca malissimo e tu hai ancora il coraggio, dopo una partita del genere, dopo una sconfitta per 3-0, di venire in studio e minacciare?. È stato fortunato che non fossi lì… non sarebbe stato bello e non l’avrei supportato”.