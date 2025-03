Non si ferma l’offensiva dell’amministrazione di Donald Trump contro scienza e scienziati. Come riporta il New York Times il tycoon ha messo nel mirino il ramo di ricerca scientifica dell’Epa (Environmental Protection Agency) ovvero l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente. Fino a 1.155 chimici, biologi e altri scienziati dell’agenzia Usa per l’ambiente potrebbero essere licenziati nell’ambito di un piano per smantellare l’Office of Research and Development. Una eventualità, secondo i documenti esaminati dai democratici membri del comitato scientifico della Camera, che rientra nella strategia della “riduzione di personale”, pianificata dall’amministrazione Trump, che ha intenzione di ridurre la forza lavoro federale.

L’amministratore dell’Epa, Lee Zeldin nominato da Trump, ha affermato di voler tagliare il 65% del budget dell’agenzia: si tratterebbe di una riduzione drastica, che secondo gli esperti potrebbe ostacolare per esempio i miglioramenti sull’acqua pulita e le acque reflue, il monitoraggio della qualità dell’aria, la bonifica di siti industriali tossici e altre parti della missione dell’Epa. I restanti membri dello staff verrebbero collocati altrove all’interno dell’agenzia “per fornire una maggiore supervisione e allinearsi alle priorità dell’amministrazione”.

Zoe Lofgren, la più importante democratica del comitato scientifico, ha dichiarato che senza l’ufficio per la Ricerca e lo sviluppo, l’agenzia non sarà in grado di rispettare l’obbligo legale di utilizzare la “migliore scienza disponibile” quando elabora regolamenti e considera le politiche da attaire. Ha anche sottolineato che l’ufficio è stato creato per statuto dal Congresso e che il suo scioglimento sarebbe illegale. “Ogni decisione dell’EPA deve essere finalizzata alla protezione della salute umana e dell’ambiente, e questo non può avvenire se si sventra la scienza dell’Epa”, ha dichiarato la Lofgren in un comunicato. La Lofgren ha affermato che la prima amministrazione Trump ha indebolito la ricerca scientifica dell’agenzia per allentare i regolamenti contro le industrie inquinanti. “Ora questo è il loro tentativo di ucciderla per sempre”.