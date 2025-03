Un giovane di 29 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di domenica 16 marzo in corso Europa, nel centro di Milano. L’aggressore si è dato alla fuga subito dopo ed è ricercato dalle forze dell’ordine.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 16:00. Secondo quanto riferito dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), i soccorsi sono arrivati sul posto alle 16:29 con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, come riporta Fanpage. La vittima, un 29enne di nazionalità romena e senza fissa dimora, sarebbe stata colpita all’avambraccio sinistro al culmine di una lite con uno sconosciuto. Secondo quanto riportato dai soccorritori, il giovane era in stato di ebbrezza.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Niguarda per accertamenti. Intanto, i carabinieri stanno cercando di identificare l’aggressore, fuggito subito dopo l’accoltellamento.