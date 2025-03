Scontro rovente a Coffee break (La7) tra l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano.

La leghista, nello stigmatizzare le politiche europee e la transizione ecologica, afferma: “Fino al 2008 l’economia europea era più avanti di quella americana in termini di valore assoluto. Dopo il 2008 c’è stato il sorpasso e oggi l’economia americana supera quella europea del 50%. E questo trend è destinato a crescere”.

Poi attacca “la sinistra ideologica”, “la cultura woke”, “le politiche green”, aggiungendo: “L’economia americana, che è cresciuta moltissimo durante l’epoca Trump nel primo quadriennato 2016-2020, poi era completamente crollata con il governo di Biden“.

Parsi continua a mormorare che i dati sono sbagliati e quando il conduttore Andrea Pancani gli dà la parola, osserva: “Io non so dove lei abbia letto questi dati, onorevole”.

“Dal Financial Times“, risponde ripetutamente Ceccardi.

Il politologo spiega, nonostante le reiterate interruzioni della leghista: “Lei ha sostenuto che l’economia americana oggi vale una volta e mezza quella dell’Europa. Questa è una bestialità che non ho mai sentito da nessuna parte, perché non è così”.

“Guardi, glieli trovo”, ribatte Ceccari.

“Sì, me li cerchi – risponde Parsi sorridendo – Se li trova, son contento. Ma dire che il Pil americano è una volta e mezzo quello europeo si capisce anche senza andare a guardare le fonti. Lei potrebbe forse sostenere che la crescita del Pil americano è stata una volta e mezza di quella europea, perché la crescita del Pil sarebbe una cosa decisamente diversa”.

Ceccardi lo interrompe: “È pubblicato anche sul Corriere della Sera del 21 giugno 2023″.

“Sì, ma bisogna capire cosa si legge – rilancia Parsi – perché le posso assicurare che dire che l’economia americana è una volta e mezzo l’economia europea è una cosa per cui uno prende 15 a un esame da matricola. Quindi, se lei non distingue la crescita economica tra lo stock, questo è un grosso problema. E siccome parliamo al pubblico, dobbiamo essere corretti. Seconda questione: l’economia americana durante Biden non è scesa“.

Ma Ceccardi lo interrompe nuovamente, leggendo uno stralcio dell’articolo del Corriere.

“Abbia pazienza – prosegue Parsi – l’economia americana con Biden non è scesa, ci sono i dati. L’economia americana, durante questo periodo di amministrazione Trump, è in contrazione, sono scesi gli indici di Borsa. Quindi, si possono avere tutte le opinioni del mondo ma non si può giocare con i numeri, secondo me”.

“Intanto, un appunto di stile – ribatte Ceccardi visibilmente irritata – A me non va di essere trattata da matricola da uno che fa il professorino in televisione”.

“Io sono un professore, è diverso“, chiosa Parsi.