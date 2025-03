È morto all’ospedale di Udine Marco Degli Uomini, il ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ferito ieri mattina sulla pista 2 dello Zoncolan. Il giovane, membro dello sci club Monte Dauda, stava svolgendo il riscaldamento prima della disputa di un SuperG quando ha perso il controllo degli sci all’altezza di un salto, volando per circa settanta metri. Il suo atterraggio sulla neve è stato violentissimo, e la sua corsa è terminata contro una rete di protezione. Immediatamente soccorso da un medico rianimatore presente sul posto, Degli Uomini è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tolmezzo con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

Nonostante i primi soccorsi, che lo avevano visto rimanere vigile e cosciente, la situazione si è rapidamente aggravata, visto le fratture multiple che si era procurato e un sospetto trauma cranico. Infatti, poco dopo l’arrivo a Tolmezzo, la situazione è peggiorata. Sono insorte diverse complicazioni gravi che hanno reso necessario un immediato trasferimento a Udine. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva in coma, il giovane è stato sottoposto a trattamenti intensivi, ma nonostante gli sforzi dei medici, è morto poche ore dopo.

Lo sci club Monte Dauda lo ricorda così: “Ti vogliamo ricordare così, felice sugli sci, gli stessi che ti hanno tragicamente strappato via da tutti noi. Grazie per il tuo cuore immenso, grazie per la tua sincerità, grazie per la tua disponibilità, grazie per la tua lealtà e correttezza. Resterai sempre con noi”.