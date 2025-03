Ben 50 secondi di analisi tattica, soprattutto sulle scelte difensive. La domanda di un giornalista turco nella conferenza stampa al termine di Fenerbahce-Rangers ha annoiato talmente tanto José Mourinho che il portoghese si è messo a russare ironicamente, facendo finta di addormentarsi con la testa appoggiata sulla mano. Mourinho è noto per essersi reso più volte protagonista di episodi divertenti o dichiarazioni cariche polemiche, ma questa volta ha preferito non aprire bocca limitandosi a chiudere gli occhi.

Il Fenerbahce ha cominciato come peggio non poteva gli ottavi di finale di Europa League. La formazione di Mourinho ha perso in casa contro i Rangers di Glasgow per 1-3. Un punteggio difficile da digerire considerando che il ko è arrivato allo stadio Şükrü Saracoğlu, uno degli impianti più caldi non solo di Turchia, ma d’Europa. E la gara di ritorno a Ibrox non sarà da meno, con la differenza che il Fenerbahce dovrà rimontare 2 gol in trasferta. Dopo la deludente sconfitta, in conferenza stampa, uno dei giornalisti ha iniziato a esporre il proprio quesito al tecnico che, dopo la scenetta citata in precedenza, si è risvegliato dal sonno per sbuffare e dire al diretto interessato: “Questo è troppo per la mia testa”. Il solito teatrino di Mourinho, che però rischia di salutare anzitempo l’Europa.