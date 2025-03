“Su Tiktok ci sono soggetti convinti che Papa Francesco in realtà sia morto e che la sua polmonite sia tutto un complotto. Lo dicono anche in Parlamento, dove però il tutto resta un bisbiglio e un vociare. Ma su Tiktok è tutto pubblico con video e scommesse mascherate da cuoricini e regali virtuali, che poi nel mercato nero diventano veri e propri soldi. Si mostrano tutti grandi cattolici e grandi credenti, però sono i primi a scherzare o addirittura a scommettere sulla morte del Santo Padre”. È la denuncia del deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale a proposito delle teorie complottistiche riguardanti il Papa e circolanti sia nei corridoi di Montecitorio, sia sui social.

Borrelli invita la Procura a indagare sul giro di scommesse su Tiktok: “Non è un’indagine semplice, ma questi scambi di denaro vanno verificati. D’altra parte, siamo arrivati alle criptovalute e ai pagamenti su TikTok, che sta diventando un terreno in cui esce il peggio della nostra società. Non ho ho mai visto una piattaforma che come Tiktok fa emergereil peggio del peggio e promuove contenuti così degradanti”.

Il politico, a riguardo, cita la vicenda di Antonio Gemignani, tiktoker della provincia di Napoli, noto col soprannome di Papusciello: indagato in una inchiesta sullo spaccio di droga tra la provincia di Napoli e quella di Salerno, attualmente risulta irreperibile. Poi menziona il caso di altri due tiktoker, Very e Sasy, nei confronti dei quali il Comune di Napoli ha spiccato un decreto di sgombero per occupazione abusiva di una casa popolare, senza che sia stata pagata neppure l’indennità di occupazione e la sua rateizzazione: “Abitano senza titolo in una casa che invece è destinata a chi ne ha davvero diritto. E non solo: su Tiktok ostentano lusso e ricchezza. In questi giorni abbiamo visto servizi giornalistici sui finti ricchi di Tiktok, ma in questo caso sono delinquenti o gente che fa attività illecite e che usa la piattaforma per promuoversi”.