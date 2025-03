Tentato omicidio e tentato sequestro di persona aggravati dal metodo mafioso: sono le ipotesi di reato di cui è accusato Ahmed Tebaai, cittadino tunisino di 30 anni, finito in carcere dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip del tribunale di Roma, Emanuela Attura. L’uomo finito in manette è un pugile professionista.

Il 30 gennaio scorso aveva sparato in strada a un uomo di 35 anni di nome Marco P. che si trovava in macchina, ferendolo alla schiena. Il 35enne si presentò in ospedale e raccontò ai medici che era rimasto vittima di un tentativo di rapina. Ma le indagini della squadra mobile e del distretto di polizia del Casilino, coordinate dal pm della DdA, Giovanni Musarò, secondo quanto apprende LaPresse, hanno svelato il vero movente dell’agguato e hanno portato all’arresto di uno dei componenti del commando. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sparatoria, contrariamente a quanto dichiarato dalla vittima, sarebbe avvenuta in una delle più grandi piazze di spaccio del Casilino (Roma), in via di Tor Bella Monaca e via Paolo Ferdinando Quaglia, davanti a decine di testimoni. I due sicari, secondo gli inquirenti, avevano il volto coperto da un passamontagna. Subito dopo il ferimento, la vittima aveva scattato una fotografia alla macchina da dove erano scesi i due aggressori e l’aveva inviata al fratello, detenuto in carcere, che aveva introdotto illegalmente nella cella un telefono cellulare. La foto è stata sequestrata e acquisita dalla polizia.