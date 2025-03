Cartelli contro il patron di Tesla e mente del Doge (‘Musk steal’, Musk ruba) e altri a difesa della sanità, per attaccare i tagli del first buddy del presidente, mentre deputate e senatrici del Partito democratico si sono vestite di rosa per assistere per “dimostrare l’unità delle donne” contro Donald Trump e in difesa dei diritti riproduttivi. Sono queste le proteste che si sono svolte sotto gli occhi del presidente americano, mentre pronunciava il discorso dello Stato dell’Unione a Capitol Hill. Osannato dai repubblicani, mentre sul fronte dell’opposizione alcuni parlamentari hanno disertato l’appuntamento. “Difenderemo le donne e le famiglie che saranno devastate dalla legge di bilancio repubblicana e faremo in modo che la voce di ogni donna sia ascoltata fino a Capitol Hill”, si legge sull’account social del Democratic Women’s Caucus. Trump è stato inoltre interrotto quando nel discorso ha vantato la sua storica vittoria: i parlamentari repubblicani hanno risposto con cori “Usa Usa”. Le contestazioni sono proseguite e lo speaker della Camera Mike Johnson ha richiamato al decoro minacciando poi di far cacciare i contestatori, come è avvenuto. Al Green, deputato del Texas, è stato infatti scortato fuori dall’aula dai ‘questori’ della Camera dopo aver interrotto il presidente: si è infatti alzato in piedi agitando il suo bastone per protestare contro il discorso, ma le sue parole sono state soffocate dalla reazione dei repubblicani. Johnson è intervenuto immediatamente per ristabilire l’ordine prima invitandolo a sedersi, poi chiedendo al personale della Camere di “rimuovere questo signore” per il suo “comportamento intenzionalmente disturbante”. Johnson e il vicepresidente JD Vance, che erano seduti dietro a Trump, si sono alzati per invitare alla calma l’aula. Tuttavia, l’atmosfera è diventata ancora più tesa quando i repubblicani hanno iniziato a cantare “USA!” e i democratici hanno cominciato a fischiare. Alla fine, il personale della Camera ha scortato il deputato fuori dall’aula. Alexander N. Green è un politico e avvocato americano che dal 2005 rappresenta il 9° distretto congressuale del Texas ed è una figura di spicco nella lotta per i diritti civili e la giustizia sociale negli Stati Uniti.