“Zelensky era liberissimo di non firmare l’accordo proposto da Trump. Gli era stato detto: se vieni alla Casa Bianca, è per firmare, altrimenti stai a casa. Zelensky è andato. L’incontro è durato un’ora: noi ci siamo concentrati sui 3 minuti dello scazzo ma prima Zelensky ha fatto un lunghissimo elenco di condizioni che dettava agli americani per fare loro il favore di sedersi al tavolo negoziale”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio che, nel corso di Otto e mezzo (La7), analizza lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky allo Studio Ovale.

“Quando Zelensky ha cominciato a dire che Trump se la intendeva con Putin – continua Travaglio – e che lui con Putin non voleva fare nessun compromesso, dopo mezz’ora che lo stavano ad ascoltare, quelli (Trump e Vance, ndr) hanno reagito, perché si sono sentiti messi in discussione in casa loro. Tutti avremmo sperato che le cose fossero andate diversamente, ma ci dovrà pur essere qualcuno che dica a questo signore che ha perso la guerra, che c’è un nuovo ‘sceriffo’ in città, come ama dire di sé Trump, e che gli americani non vogliono più spendere nemmeno un dollaro per una guerra da loro data per persa contro un nemico che non considerano più un nemico, ma un partner in un nuovo ordine mondiale”.

E aggiunge: “Loro hanno cercato di disintossicarlo da questa droga che abbiamo infilato nelle sue vene per 3 anni illudendolo sul fatto che fosse lui l’arbitro della pace. Zelensky, a furia di dosi di Fentanyl bellicista, è andato alla Casa Bianca come se ci fosse ancora Biden. Trump e Vance gli hanno detto che non c’era più Biden e che era cambiato il mondo. È chiaro che per questioni di dignità stiamo tutti dalla parte di Zelensky – conclude – e che quelli sono dei bulli. Tutti i discorsi etici sono dalla parte di Zelensky ma poi c’è un problema di realismo, perché adesso lui si ritrova a continuare a combattere senza l’aiuto degli americani in una situazione che è già compromessa. Qual è il risultato che pensava di ottenere?”.