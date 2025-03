“Se Zelensky non volesse la pace con un intervento degli Usa, la cosa mi sorprenderebbe perché gli americani gli hanno salvato la vita e hanno impedito un colpo di stato russo in Ucraina. Quello che Zelensky ha combinato alla Casa Bianca, non so quanto consciamente, non va certamente nell’interesse né suo, né dell’Ucraina“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, commenta lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky allo Studio Ovale, aggiungendo: “Zelensky si è presentato davanti al presidente degli Stati Uniti con un catalogo di fotografie dicendo che quello con cui lui vuole trattare è un killer. Poi, di fronte al vicepresidente degli Usa che parlava di diplomazia, lui ha detto: ‘Ma quale diplomazia?’. Non è stata una mossa tattica azzeccata né sul fronte internazionale, né sul fronte interno, visto che anche in Ucraina ci sono delle critiche abbastanza serie sul comportamento di Zelensky“.

La conduttrice Lilli Gruber obietta: “Neanche Trump è stato molto diplomatico, visto che ha sdoganato Putin. E ha detto che la guerra l’ha cominciata Zelensky e che il presidente ucraino era un comico fallito”.

“Sì, ma non l’ha detto durante l’incontro allo Studio Ovale – risponde Caracciolo – E comunque se vuoi fare la pace, la devi fare con Putin. Mi pare un dato scontato, altrimenti si fa la guerra. Ma Zelensky dice anche che la guerra è persa perché non possono recuperare i territori. Ma allora per cosa stanno combattendo gli ucraini che stanno eroicamente resistendo al fronte ormai da 3 anni? Per cosa stanno combattendo? A che titolo Zelensky li manda al fronte a combattere?“.

E aggiunge: “Il rischio è che la situazione sfugga di mano a tutti quanti. Non dimentichiamo che, in ogni caso, qualsiasi cosa noi vogliamo, Putin non vuole trattare con noi, ma con gli americani, così come gli americani vogliono trattare con Putin. In più, c’è questo paradosso: noi siamo tutto fuorché una potenza militare, eppure non abbiamo fatto nulla la pace in questi 3 anni. Siamo stati gli unici totalmente assenti con un’unica eccezione“.

Caracciolo cita la proposta di negoziato italiano presentato nel maggio del 2022 dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un colloquio con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, un piano di pace articolato in 4 punti ed elaborato dalla Farnesina in collegamento con l’allora presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Bisogna rendere onore al nostro paese per quello schema di negoziato – conclude il direttore di Limes – Quella proposta di pace fu mandata al segretario generale dell’Onu, il quale lo mise in un cassetto. Però almeno ci abbiamo provato“.