La presenza di livelli di anidride carbonica superiori alla soglia di sicurezza ha portato alla chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico “Virgilio” di via Vecchia San Gennaro, nel comune di Pozzuoli. Il provvedimento, adottato in via precauzionale dal sindaco Luigi Manzoni in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli e i Vigili del Fuoco, è stato deciso a seguito delle rilevazioni effettuate nei locali della palestra e nel corridoio adiacente, dove le concentrazioni di CO₂ hanno superato leggermente i valori limite. Nessuna anomalia, invece, è stata riscontrata nelle altre aree dell’edificio.

La chiusura dell’istituto ha reso necessario un vertice d’urgenza presso la Prefettura di Napoli, presieduto dal prefetto Michele di Bari. Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, i rappresentanti della Protezione Civile regionale, delle forze di polizia, della Asl e del comando dei Vigili del Fuoco. L’obiettivo è stato quello di valutare la situazione e disporre ulteriori controlli sugli edifici scolastici presenti nell’area dei Campi Flegrei, una zona già classificata a rischio bradisismico.

“Abbiamo ritenuto opportuno chiudere l’istituto in accordo con la Città Metropolitana e i Vigili del Fuoco. Già da domani partiranno le verifiche e gli interventi necessari” ha dichiarato il sindaco Manzoni all’Adnkronos. Il primo cittadino ha inoltre precisato che lunedì e martedì la scuola sarebbe comunque rimasta chiusa per le festività di Carnevale, ma la decisione è stata presa per garantire ulteriori accertamenti. Nel frattempo, il prefetto ha assicurato che “la situazione è attentamente monitorata da tutte le componenti tecniche presenti al tavolo”, confermando che saranno effettuati sopralluoghi anche in altre scuole della zona rossa e, per scrupolo, anche in alcuni istituti privati non originariamente previsti nei piani di controllo. Successivamente, saranno installati strumenti di rilevazione fissi della CO₂, dotati di allarme acustico e visivo, per segnalare eventuali superamenti delle soglie di sicurezza.

L’attenzione resta alta su tutta l’area dei Campi Flegrei. I controlli sui livelli di CO₂ rientrano nelle misure di prevenzione adottate dopo l’ordinanza “contingibile e urgente” emanata dal sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi. Il provvedimento prevede l’adozione di misure di assistenza alla popolazione nelle zone di Agnano-Pisciarelli, al confine tra Napoli e Pozzuoli, dove sono stati registrati accumuli anomali di anidride carbonica in ambienti seminterrati e scarsamente ventilati.