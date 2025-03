“Perché si serve due volte nel tennis? Sono trenta secondi in più ogni volta. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto“. Questa considerazione è stata fatta da Gerard Piqué, ex calciatore del Barcellona e fondatore della Kings League, un sedicente torneo di calcio a 7 in cui il calcio vero non c’entra nulla, ma tutto gira intorno a pagliacciate e clic portati dai vari YouTuber e influencer coinvolti. La tesi dello spagnolo ha spazientito una leggenda del tennis italiano come Adriano Panatta che negli studi della Domenica Sportiva si è rivolto direttamente all’ex blaugrana. Panatta, come in campo, ha fornito una risposta superba a Piqué. Per capire tutto però bisogna fare un passo indietro.

Nel 2023 l’ITF (Federazione internazionale di tennis) aveva messo fine alla collaborazione con il Gruppo Kosmos, società d’investimento dello stesso Piqué, che si era occupato del rilancio della Coppa Davis. Il format promosso, in cui aveva trasformato il torneo in una sorta di Mondiale con sede unica e partite concentrate in una sola settimana, non ha mai convinto né i tifosi né gli appassionati. Ma da quest’anno non ci saranno più i gironi di qualificazione: il format della competizione sta subendo un graduale ritorno alle origini, anche se le partite rimarranno al meglio dei tre set e resterà la Final 8 a novembre. Piqué evidentemente ci è rimasto male: “Abbiamo provato a cambiare certe cose, ma non c’è stato davvero modo di farlo. L’ITF non vuole cambiare niente“, ha detto ospite del primo episodio di Bajo los Palos by Flexicar, un podcast di un’altra leggenda del calcio spagnolo come l’ex portiere Iker Casillas.

Piqué, quando parla di eliminare la seconda di servizio, dimostra di non capire certe dinamiche cruciali in una partita di tennis. Panatta lo ha spiegato chiaramente: “Lui ha rovinato la Coppa Davis perché si è inventato una nuova formula, e la Federazione internazionale gli è andata dietro”. Poi ha aggiunto: “È come se oggi un tennista decidesse di comprare il campionato del mondo di calcio e facesse battere i rigori alla fine di un tempo solo. Ecco, lui con la Davis ha fatto lo stesso, da 5 partite a 3, da 3 su 5 a 2 su 3″. Infine Panatta ha concluso: “Piqué perché non pensa al calcio? Quando c’è una storia importante bisogna stare attenti a cambiare”. Tutto giusto.