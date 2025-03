Dopo le denunce sulle lunghe attese per l’esito degli esami istologici a Trapani, si muove la procura di Marsala, guidata da Fernando Asaro. Dopo la denuncia di Maria Cristina Gallo, un’insegnante di 56 anni che ha atteso 8 mesi per i risultati, adesso l’Autorità giudiziaria ha acquisito le cartelle cliniche dell’ospedale di Mazara dove era stata operata la donna, a dicembre del 2023. Un’asportazione di una cisti uterina, dalla quale era stato prelevato un campione per le analisi che però, nonostante i solleciti della paziente, sono arrivati nel luglio successivo, quando ormai aveva sviluppato metastasi.

Ma quello della donna non è l’unico caso. Anche Paolo Robino era stato operato di tumore alla prostata il 24 settembre scorso all’ospedale di Marsala, ma l’esito dell’esame istologico è arrivato il 23 gennaio scorso, dieci giorni dopo la sua morte per infarto. I casi sarebbero addirittura più di duemila. A tanto ammontano, infatti, gli istologici elaborati con mesi di ritardo, un vero e proprio ciclone che sta travolgendo l’Asp di Trapani e per il quale si è mosso anche il ministero della Salute, inviando una richiesta di relazione. “I ritardi sono stati risolti: le azioni che ho messo in campo stanno consentendo di allineare domanda ed esito”, ha assicurato Ferdinando Croce, il meloniano alla guida dell’Asp dal febbraio 2024.

All’origine dei ritardi ci sarebbe la carenza di organico: “Una vera e propria crisi di vocazione della disciplina dell’anatomia patologica. Si specializzano in pochi e per questo i concorsi che bandiamo vanno spesso deserti. Fino a dicembre scorso avevamo in azienda tre dirigenti medici, a fronte di una dotazione organica che prevede nove unità”, ha spiegato Croce. Intanto Gallo è in cura all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, dove la stanno sottoponendo a un ciclo di chemioterapia. “Non voglio giustizia ma voglio praticare la giustizia per il futuro – ha detto la donna –. Ormai il male è stato compiuto, la mia battaglia non è né rancore né rabbia ma è solo per cambiare le cose”. Attesa inutile per Robino: “Abbiamo aspettato tanto, è arrivato quando ormai avevamo fatto il funerale”, ha commentato con amarezza il fratello Salvatore.

Vicende sulle quali aveva già chiesto lumi il ministero con una lettera all’Asp di Trapani: “Facendo seguito alle notizie pervenute a questo Ministero, riguardanti i lunghi tempi d’attesa per la refertazione di esami istologici risalenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2024 e con specifico riferimento all’annunciato impegno da parte dell’Asp di Trapani a refertare tutti i campioni istologici provenienti dai presidi ospedalieri del territorio di pertinenza entro il mese di gennaio 2025, si chiede a codesta Amministrazione di verificare quanti esami istologici siano stati evasi ad oggi e quanti ancora ne restano da esaminare e di far pervenire alla scrivente direzione generale una dettagliata relazione al riguardo, entro e non oltre mercoledì 19 febbraio”, si legge nella lettera firmata dal dirigente generale del ministero della Salute, Americo Cicchetti. Ma Croce assicura che “entro il 31 marzo 2025 saranno chiusi tutti i referti istologici relativi al 2024 e refertati tutti i campioni istologici provenienti dai presidi ospedalieri del territorio di pertinenza entro il mese di gennaio 2025”. Intanto si è mosso anche il presidente della Regione Renato Schifani che, dopo una riunione con l’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni, ha deciso di convocare a Palazzo d’Orléans per il pomeriggio di martedì 4 marzo, sia Croce che Danilo Greco, direttore sanitario dell’Asp di Trapani.