Le condizioni di Papa Francesco sono “stabili“. È l’informazione più importante che arriva dall’ultimo bollettino diffuso dal Vaticano. Dopo la crisi di broncospasmo che nella serata di venerdì aveva di nuovo fatto preoccupare per le condizioni del Pontefice, già sabato mattina la Santa Sede aveva comunicato che Bergoglio aveva passato una “notte tranquilla”, senza nuove crisi, seppur in “un quadro grave”. La prognosi resta riservata: Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso. Fonti vaticane informano che il Pontefice, nonostante l’immaginabile preoccupazione vissuta venerdì a causa del broncospasmo, oggi è di “buon umore“. Il Papa può mangiare solido, non è allettato e può dunque muoversi e anche camminare, se pur con l’aiuto come d’altronde ha fatto negli ultimi tempi, anche prima del ricovero.

“Le condizioni cliniche del Papa sono rimaste stabili. Ha alternato la ventilazione meccanica non invasiva a lunghi periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, mantenendo sempre una buona risposta agli scambi gassosi”, riferisce il bollettino. Papa Francesco “è apiretico e non mostra leucocitosi. I parametri emodinamici si sono sempre mantenuti stabili; ha continuato ad alimentarsi ed ha regolarmente effettuato la fisioterapia respiratoria, collaborando attivamente”. Non ci sono state anche nel corso della giornata di sabato nuove crisi di broncospasmo.

L’assenza di leucocitosi nelle analisi del Papa è un segnale positivo perché fa pensare che non ci sia un rialzo delle infezioni, spiegano fonti vaticane in riferimento al bollettino. Anche il ritorno alla ventilazione attraverso il naso, alternata a quella della maschera bocca-naso, è un segnale di miglioramento. Tuttavia, rimarcano le stesse fonti, il quadro della salute del Papa rimane complesso. L’episodio di broncospasmo richiede un monitoraggio stretto, come testimoniato dal fatto che per la prima volta da quando è stato ricoverato il Pontefice ha avuto bisogno della ventilazione meccanica oltre all’ossigenoterapia ad alti flussi.

“Il Papa è sempre vigile ed orientato”, si legge ancora nel bollettino, che fa ben sperare chi nella giornata di venerdì era di nuovo in apprensione per la salute del Pontefice. Stando a quanto riferisce il Vaticano, Bergoglio nel pomeriggio ha ricevuto l’Eucarestia, quindi si è dedicato alla preghiera e ha trascorso venti minuti nella cappella a pregare. Nelle informazioni di oggi non viene mai menzionato il lavoro ed è quindi da presumere che per il Papa oggi è stata una giornata per lo più di riposo. Anche domani Francesco per l’Angelus invierà solo un testo scritto, ha fatto sapere la sala stampa vaticana, come accaduto nelle ultime due domeniche.