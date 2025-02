Scintille in Aula alla Camera tra Movimento 5 stelle e Lega durante l’intervento del pentastellato Gaetano Amato nelle dichiarazioni di voto sulla proposta di legge sui viaggi della memoria. Il deputato M5s parlando della deriva della “memoria istantanea” che “ci fa dimenticare cosa è acceduto in passato” ha parlato della guerra russo–ucraina e poi anche del conflitto il Medio Oriente. Amato ha citato poi il video di Donald Trump su Gaza ed è andato all’attacco del vicepremier Matteo Salvini che “l’altro giorno si è detto orgoglioso di aver abbracciato Netanyahu” cosa che, ha aggiunto, “non ci stupisce” visto che Salvini “abbracciava anche Lucci, capo della tifoseria milanese indagato…”.

Un riferimento che ha scatenato le razioni di protesta dai banchi della Lega. “Mi ha detto vai a cagare!“, ha replicato Amato rivolgendosi alla presidenza e facendo riferimento al deputato Stefano Candiani. “Nel suo discorso – ha detto il vice presidente di turno Giorgio Mulé – lei sta introducendo nel suo intervento degli elementi” distanti dalla stretta attualità della norma in discussione “e io la sto ascoltando. Se c’è stata una reazione sopra le righe ascolteremo e segnaleremo“. Poco dopo è intervenuto lo stesso deputato della Lega: Candiani ha ammesso di avere utilizzato “un’espressione poco felice“. “Sono cascato in una provocazione“, ha aggiunto criticando a sua volta le parole usate da Amato nei suoi confronti.