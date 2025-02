Il video su Gaza postato da Donald Trump è troppo anche per molti dei suoi sostenitori. Anche sulla sua piattaforma Truth Social le reazioni sono state in gran parte negative e di critica. Il quotidiano inglese Guardian cita alcuni commenti. “Non potrei essere un sostenitore più grande del presidente Trump, ma questo video in particolare è di pessimo gusto. Davvero di pessimo gusto!”, scrive un utente. Un altro ha scritto: “Lo odio. Amo il nostro presidente, ma questo è orribile”.

Il video ha suscitato critiche non solo per la sorte, non meglio precisata, riservata agli abitanti palestinesi di Gaza, ma anche per alcuni contenuti che hanno indispettito i sostenitori cristiani. Diversi commenti facevano riferimento all’idolatria della statua dorata di Trump che appare nel video, altri lamentavano la scena che mostra Trump da solo in una discoteca con una donna vestita da danzatrice del ventre, mentre la folla guarda.

“Solo uno merita la gloria e l’onore, signor Presidente”, ha scritto un utente. “La statua è un simbolo dell’anticristo, per favore umiliatevi davanti a Dio. Gesù è il re e solo Lui”. Altri utenti hanno descritto il video come “malato” e “sporco”. Un account, con il nome Kainoa P, ha scritto: “Stai andando alla grande, signor Presidente. Ma non montarti la testa. Dio ti ha messo in quella posizione per la Sua gloria, non per la tua”. In Italia sono piovute critiche da quasi tutte le forze politiche, con un invito a Meloni a prendere posizione. La premier, per ora, tace.