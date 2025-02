Donald Trump ha annunciato l’avvio di un programma per offrire residenza e un percorso per l’ottenimento della cittadinanza statunitense a stranieri disposti a pagare 5 milioni di dollari al governo americano. Il programma, soprannominato “gold card”, dovrebbe partire tra due settimane, il presidente Usa ritiene di non avere bisogno di ottenere l’approvazione del Congresso. “Venderemo una carta oro”, ha detto Trump nello Studio Ovale mentre firmava gli ordini esecutivi insieme al Segretario al Commercio Howard Lutnick. “Metteremo un prezzo a quella carta di circa 5 milioni di dollari, e darà i privilegi della green card“, ha aggiunto.

Alla domanda se la gold card potrà essere acquistata anche da oligarchi russi, Trump ha risposto: “Sì, è possibile. Conosco alcuni oligarchi russi che sono brave persone“. Più in generale gli aspiranti acquirenti “dovranno passare attraverso un controllo, ovviamente, per accertarsi che siano dei cittadini globali, di livello mondiale“. Trump ha aggiunto che le aziende americane potrebbero acquistare le carte d’oro per trattenere gli studenti stranieri dell’Ivy League e di altre prestigiose università del paese dopo la laurea.