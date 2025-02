Un ragazzo di 11 anni è stato aggredito e derubato da un 18enne sabato scorso intorno alle 22 in via IV Novembre a Pieve del Grappa (Treviso). Il giovane malvivente gli ha sottratto 475 euro che l’11enne aveva con sé, come riporta il Messaggero. Nonostante lo spavento, la vittima è riuscita a contattare i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente. Grazie alle indicazioni fornite dal ragazzino, i militari hanno individuato e fermato il responsabile, recuperando l’intera refurtiva. I soldi sono stati restituiti alla famiglia, che ha chiarito come la somma fosse frutto della paghetta che riceveva periodicamente. Il 18enne, accusato di tentata rapina, è stato denunciato e rilasciato su disposizione del pubblico ministero.