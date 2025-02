Roberto Saviano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (Nove) non usa mezzi termini per commentare i contenuti delle chat che lo riguardano svelati da Giacomo Salvini sul libro “Fratelli di Chat” (ed. Paper First) “Sono chat in cui c’erano decine se non centinaia di persone, era un’agorà virtuale. È un atteggiamento banditesco che questo governo ha da sempre. Che sia una prassi politica, la conosciamo bene. L’obiettivo è come al solito isolare, utilizzare il tuo corpo, le tue scelte come monito. Il tema non è l’opinione, si costruisce una continua intimidazione. Il messaggio sostanzialmente è ‘Se criticate come fa lui, se agite come fa lui, subirete la stessa cosa che sta subendo lui’. Il meccanismo in questo momento è veramente labile sulla libertà d’espressione; chiunque può dire ciò che vuole, ovviamente, purché non sia ascoltato e non superi la soglia d’attenzione, a quel punto paghi una conseguenza. Se un artista sa, un giornalista sa che scrivendo o prendendo una posizione, qualora dovesse essere ascoltato paga lo scotto, il progetto che viene bloccato, una possibilità non realizzata, un isolamento, una delegittimazione, un dossier su di te istantaneo. I giornali di Angelucci sono stati squadracce contro di me per anni; non giornali, squadracce. Angelucci, che è imprenditore e politico. E adesso, mentre mi stanno ascoltando, faranno quello che fanno sempre, intimidire, minacciare, estorcere paura. Questo governo fa così con chiunque si opponga, e lo faranno sempre di più finché non arriverà il sangue che questi stanno preparando; mi mettono paura, si comportano da banditi. Dire ‘Saviano va punito’, secondo te, a cosa porterà? Hanno tutti paura di perdere il mutuo, di avere un’informazione privata sputtanata, di poter avere massacri sui social… hanno tutti paura. Anche perché economicamente i giornali non vanno più, quindi non vendendo più, dipendono dai soldi del governo, i giornali di Angelucci dipendono dal Governo e non solo loro”. E conclude: “Questo atteggiamento che si ha in chat, di puntare una persona e massacrarla, cosa ha portato? Che tutti hanno paura di prendere posizione. In passato dicevano ‘Prendete posizione per guadagnare, sei un intellettuale che sceglie una parte politica per avere più luce’, oggi è esattamente il contrario. Chi prende posizione ha le aziende che non investono sul tuo canale YouTube, iniziano a scappare dai film, hanno tutti il terrore che prendendo posizione stai sbilanciato. È così che hanno corrotto la democrazia, è questo che ha reso il loro percorso un percorso autoritario”.

