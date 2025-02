“Vengo a Odessa ogni anno perché gli ucraini stanno difendendo noi da Putin, non stanno difendendo solo la loro libertà. E io da italiano mi vergogno parecchio di quello che sta succedendo in Italia, è uno spettacolo indegno: i politici stanno facendo a gara per diventare i servi di Trump“. È il duro attacco indiscriminato lanciato a Omnibus (La7) dal leader di Azione, Carlo Calenda, all’indirizzo della maggioranza e dell’opposizione.

Nel terzo anniversario della guerra in Ucraina, il senatore, come ogni anno, è andato a Odessa per testimoniare la sua solidarietà al popolo ucraino.

E accusa la classe politica italiana tutta: “Quello che più di tutti fa il servo di Trump è Salvini, per il quale qualunque cosa farà il presidente americano va bene, perché si aggrappa a lui. Fa il servo anche Conte, per cui le menzogne di Trump sulla guerra in Ucraina sono verità. Lo fa persino Renzi: se c’è un giorno in cui mi sono vergognato di averlo riportato in Parlamento, è stato ieri – continua – con le foto di Renzi, che prima si butta nel campo largo, poi va a applaudire Trump in prima fila perché ha un evento pagato dall’Arabia Saudita (perché lui è pagato dall’Arabia Saudita). E dice che è stata una bella svolta la riunione a Riad. Peccato che non era invitato Zelensky“.

Nel girone dei servi politici di Trump, per Calenda c’è anche Elly Schlein: “Si finge morta come un opossum senza dire niente su quello che dicono gli altri. E c’è anche la Meloni che interviene a un evento disgustoso. Questa rincorsa dei politici italiani chi è il servo più affidabile di Trump è vomitevole“.

Scudisciata finale di Calenda al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che oggi, in una intervista alla Stampa ha annunciato che con la pace in Ucraina l’Italia tornerà a comprare gas russo: “C’è la rincorsa a essere servi, un problema storico dell’Italia. Si supporrebbe, però, che almeno i patrioti non siano servi, e invece lo sono più degli altri. Gilberto Pichetto Fratin deve fare una cosa che gli abbiamo proposto: oggi le società di rinnovabili guadagnano più di Hermès. Quindi – conclude – lui deve reinserire il prezzo equo perché stanno le imprese, le famiglie italiane facendo dei margini assurdi. Ma il ministro non lo farà perché queste società sono potentissime, a partire da Enel e Green Power. Però questo dovrebbe fare Gilberto Fratin, ma fa prima a fare il servo sciocco di Putin“.