Il salotto dell’ex salotto della finanza italiana dice di no ai desiderata del governo che apprezzerebbe il passaggio di Mediobanca sotto le insegne del Monte dei Paschi. L’offerta però è inadeguata secondo il patto di consultazione che riunisce alcuni soci di Mediobanca e che fa quadrato con il consiglio di amministrazione dell’istituto, bocciando la proposta di Mps per la banca fondata da Enrico Cuccia benedetta dalla Meloni. Che è anche primo socio del Monte attraverso il ministero dell’Economia.

Per rafforzarsi il nocciolino che ha in mano più dell’11,87% di Mediobanca attraverso piccole quote di quel che resta dell’imprenditoria italiana, inclusi i Berlusconi tramite Mediolanum, ma anche i soliti Pirelli, Stellantis, Unipol, Generali e Italmobiliare raccolti nella Fin.Priv., ha accolto al proprio interno Federico Falck e Alberto Aspesi, che controbilanciano la riduzione del peso del gruppo Gavio. Si tratta di un altro piccolo passo sulla strada presa in questi ultimi anni che hanno portato di recente la Finprog della famiglia Doris ad aumentare il suo peso, sempre al fianco di Mediolanum, partecipata anche da Fininvest, che resta il primo socio del patto con il 3,49%. Un anno fa invece avevano aderito all’accordo la Valsabbia Investimenti delle famiglie Brunori, Cerqui e Oliva, attiva nella siderurgia, e la Plt Holding della famiglia Tortora, che opera nelle energie rinnovabili. Controcorrente si è già schierato a favore dell’offerta senese il solito Romano Minozzi che con lo 0,11% è il socio minore del patto.

Oltre ai nuovi ingressi, la riunione degli azionisti ha appunto “preso atto, condividendole, delle valutazioni preliminari del consiglio di amministrazione di Mediobanca in ordine all’inadeguatezza dell’offerta pubblica di scambio promossa da Mps”. Uno dei partecipanti ha definito il prezzo offerto “sottocosto” e ha aggiunto: “Vedremo quando l’ops ci sarà, se mai ci sarà”.

Agli attuali valori di Borsa l’offerta di Siena paga Mediobanca quasi il 15% in meno del mercato. In soldoni si tratta di circa 2 miliardi di euro di differenza, quindi il Monte dovrebbe aggiungere oltre 3 miliardi di euro in contanti per riportare a premio l’offerta per gli azionisti di Mediobanca come previsto al lancio dell’operazione.