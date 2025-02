Il Qatar ha minacciato di fermare gli investimenti in Francia dopo che lo scorso 5 febbraio il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, è stato incriminato con l’accusa di complicità in abuso di potere, complicità nell’acquisto di voti e attentato alla libertà di voto nell’ambito del caso Lagardere. Il 51enne avrebbe utilizzato la sua influenza per convincere il fondo sovrano dell’emirato QIA, all’epoca azionista di maggioranza del gruppo Lagardere, a cambiare posizione nel 2018 in una disputa interna sulla governance del gruppo stesso, in cambio di una commissione. Questa incriminazione ha avuto conseguenze a Doha, dove il presidente del club parigino si trova da ieri sera.

L’emittente Bfmtv sostiene, infatti, che l’irritazione delle autorità dell’emirato sia tale da spingerle a minacciare di ritirare i loro investimenti in Francia. Un passo che riguarderebbe, tra gli altri, l’emittente beIN Sports e appunto il Paris Saint-Germain. “I qatarioti sono stufi di tutti questi soprusi. False denunce, ricatti, critiche quotidiane, accuse di totale incompetenza, la colpa per tutti i problemi in Francia e ogni volta che cercano di aiutare è apparentemente per soft power. Tutti ne hanno abbastanza”, ha dichiarato una fonte vicina al governo di Doha a RMC Sport. Oltre all’affare Lagardere, Al-Khelaifi è stato recentemente implicato in altri casi giudiziari. La sua incriminazione per corruzione nel dossier sulle candidature del Qatar a ospitare i Campionati mondiali di atletica leggera del 2017 e del 2019 è stata definitivamente annullata a metà febbraio 2023 dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito che i tribunali francesi non erano competenti. I procuratori parigini stanno indagando anche sulle accuse di rapimento e sequestro in Qatar di cui sarebbe stato vittima il lobbista franco-algerino Tayeb Benabderrahmane.