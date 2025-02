La polizia israeliana ha fatto irruzione nella storica libreria The Educational Bookshop di Gerusalemme Est, arrestando i proprietari Ahmed e Mahmoud Muna e confiscando centinaia di libri con l’accusa di “vendere libri contenenti incitamento e sostegno al terrorismo”. Il negozio, da oltre 40 anni punto di riferimento culturale per ricercatori, giornalisti e diplomatici, offre testi in arabo e inglese sul conflitto mediorientale, compresi volumi di autori israeliani ed ebrei.

Secondo testimoni, gli agenti hanno selezionato libri con simboli palestinesi, usando Google Translate per interpretarli prima di portarli via in sacchi di plastica. “Hanno usato Google Translate sui libri e se non gli piaceva, se ne sono presi”, ha detto Mourad Muna, fratello di Mahmoud. “Hanno persino trovato un giornale Haaretz con una foto degli ostaggi e hanno chiesto cosa fosse, dicendo che era incitamento. Hanno preso ogni libro con una bandiera palestinese“. Il proprietario del negozio, Imad Muna, ha dichiarato alla Dpa che “a quanto pare, qualcuno si è lamentato del contenuto dei libri”

L’accusa ha chiesto otto giorni di detenzione per i due proprietari, mentre la comunità internazionale, come riporta la Cnn, con la presenza in tribunale di diplomatici dell’Ue, Regno Unito e Brasile, segue il caso con preoccupazione. L’avvocato Nasser Odeh, ha sottolineato come “questo faccia parte dell’azione penale politica e della politica israeliana di mettere a tacere le voci dei palestinesi per impedire loro di imparare. Fa parte degli attacchi contro il popolo palestinese da 10 anni”. I gruppi per i diritti umani denunciano l’accaduto come un attacco alla libertà di espressione, mentre diverse persone protestano davanti al tribunale di Gerusalemme chiedono il rilascio immediato degli arrestati e la fine della censura.