Doveva essere una partita di calcio, è diventata una caccia all’uomo. È quanto accaduto durante lo scorso fine settimana in una partita di calcio giovanile francese. Durante l‘intervallo di un match valido per il campionato under 20 tra Dammarie-les-Lys e Meaux, un gruppo di tifosi armati ha fatto irruzione nello spogliatoio ospite: “Sembrava che volessero ammazzarci”. In preda al panico, alcuni calciatori non hanno visto un’altra via di fuga se non quella di tuffarsi nella Senna pur non sapendo nuotare, venendo poi recuperati dalle forze dell’ordine. Un ragazzo invece è stato accoltellato e si trova in gravissime condizioni in ospedale.

“C’è stata enorme confusione, un gruppo di individui non identificati, senza preavviso si sono presentati con mazze e bastoni da baseball. Sono arrivati agli spogliatoi e si sono fatti strada con la forza: hanno sfondato la porta per aggredire i giocatori di Meaux. È finita in una rissa generale, un ragazzo è stato accoltellato, sembrava volessero ammazzarci”. Queste le parole su quanto successo ieri, domenica 9 febbraio, su un campo di periferia della Francia, rilasciate da Jean-Luc Larret, presidente del club di Meaux. “I ragazzi sono ancora tutti sotto shock“. Il giovane accoltellato è stato trasportato in elicottero all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi ora si trova in rianimazione in condizioni difficili, mentre molti altri sono stati medicati sul posto dove sono intervenute le forze di polizia chiamate dai presenti. La Federcalcio francese ha prontamente condannato la situazione, definendo l’episodio un “atto di violenza indicibile”, mentre il Dammarie-les-Lys non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’episodio sul quale ora indaga la polizia.