I tre ostaggi israeliani sono stati tenuti in mostra per diversi minuti, affiancati da combattenti di Hamas armati e con il volto coperto, sul palco allestito dall’organizzazione a Deir Al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, prima di essere consegnati alla Croce Rossa. Ohad Ben Ami, 56 anni, è stato il primo a essere portato fuori dal veicolo di Hamas, seguito da Eli Sharabi, 52 anni, e Or Levy, 34 anni. Mentre si trovavano in piedi sul palco, i tre – visibilmente pallidi e magri dopo 16 mesi di prigionia – sono stati costretti a rilasciare dichiarazioni di propaganda. Sullo sfondo, un grande cartello con scritte in arabo, ebraico e inglese che recitavano: “Noi siamo il diluvio, la guerra è il giorno dopo”, un apparente messaggio al presidente statunitense Donald Trump che questa settimana ha detto che gli Stati Uniti avrebbero preso il controllo di Gaza dopo che i suoi residenti fossero stati mandati altrove, commenta il Times of Israel. Prima del rilascio, un funzionario della Croce Rossa ha firmato i documenti per la liberazione dei tre con il capo della sicurezza di Hamas.

In tarda mattinata i tre sono arrivati in Israele, diretti prima dalle loro famiglie e poi in ospedale per gli accertamenti. Per l’October Council, che rappresenta le famiglie direttamente coinvolte nell’assalto di Hamas del 7 ottobre del 2023, le immagini del rilascio dei tre ostaggi “ricordano l’Olocausto”. E poi: “Come è possibile che i cittadini siano stati rapiti da Israele e condotti nella Striscia di Gaza? Perché ci sono voluti quasi 500 giorni per riportarli indietro? E come è possibile che, ancora oggi, ostaggi viventi siano tenuti in condizioni disumane nei tunnel?”, si legge nella nota. Il gruppo ha ribadito la sua richiesta di una commissione d’inchiesta statale, a cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si oppone.