Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri e ora rappresentate speciale Ue per il Golfo Persico, ha denunciato su Instagram un “possibile tentativo di truffa” partito da un account che si spaccia per lui. “Negli ultimi giorni”, si legge nella stories pubblicate sul suo profilo personale, “ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di persone che hanno ricevuto email a mia firma. Nel testo viene richiesto di comunicare informazioni personali o di scaricare allegati”.

Azione che però, specifica l’ex esponente del Movimento 5 stelle, non è stata mai autorizzata e che non ha niente a che vedere con lui: “Non sono email inviate da me e non partono dal mio indirizzo di posta elettronica. Potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa“. Quindi Di Maio chiude facendo un avvertimento a chi lo segue: “Consiglio di non rispondere a nessuna di queste richieste, di non fornire alcun dato e tantomeno scaricare allegati. Sono già in contatto con le autorità competenti per sporgere denuncia”.