Il noto tecnico perugino Serse Cosmi, dopo la sua ultima avventura in panchina al Rijeka, si è reso protagonista di una nuova esperienza: il teatro. Dopo una vita passata sui campi di calcio di tutta Italia, poco prima di Natale Cosmi ha visto debuttare il suo spettacolo teatrale dal titolo Solo Coppi temo. Intervistato da Fanpage.it, l’allenatore ha raccontato di come si nata quest’idea e di quanto la celebre imitazione di Maurizio Crozza abbiamo influenzato la sua vita professionale.

“Una persona che conosco, che organizza festival, che si chiama Alessandro Riccini era venuta a casa mia per propormi la candidatura a sindaco di Perugia, che io ho rifiutato più di una volta. Una volta messo da parte questo aspetto, ci siamo conosciuti meglio e mi ha chiesto se volevamo mettere giù uno spettacolo teatrale. Lì per lì ero un po’ dubbioso ma piano piano la cosa ha preso forma e mi ha preso tantissimo”, ha svelato Cosmi.

“È nata questa idea per raccontare alcuni momenti della mia vita che non riguardino il calcio ed è stata sviluppata. Abbiamo scelto la location giusta ed è venuto fuori questo spettacolo con la presenza sul palco di un jazzista come Giovanni Guidi e dj Ralf. Mi ha dato molta soddisfazione e solo dopo ho capito quello che avevo fatto. Adesso la stiamo strutturando per portarla in giro e mi piacerebbe farla soprattutto nelle città dove ho allenato”, ha raccontato ancora.

Per quanto riguarda la famosa imitazione di Crozza: “Da un punto di vista di popolarità, a quei tempi se ti imitava la Gialappa’s era il massimo che potevi ottenere a livello di visibilità, ma quasi subito capii che sarebbe stato un boomerang incredibile. Da un lato mi ha dato tanto affetto, notorietà, ma sotto l’aspetto professionale mi ha tolto tanto”.