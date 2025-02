È un intervento durissimo quello del senatore del Movimento 5 stelle Roberto Scarpinato, che ha preso la parola al convegno organizzato dai pentastellati a Montecitorio dal titolo ’Legge bavaglio e libertà d’informazione’. Scarpinato cita la definizione di democrazia di Norberto Bobbio. “Se concordiamo con questa definizione non possiamo non prendere atto che questa maggioranza politica si muove in direzione ostinata a contraria. Noi qui stiamo parlando della legge bavaglio per la stampa, ma di fatto hanno imbavagliato il Parlamento. E le riforme sulla magistratura sono una legge bavaglio sulla magistratura; vogliono imbavagliare la Corte dei Conti ed imbavagliano i cittadini con il ‘Pacchetto sicurezza’ e la stampa. E sono – spiega Scarpinato – tutti momenti di sostituzione del potere visibile col in potere invisibile” perché “è una politica non può esercitare il potere in pubblico si deve nascondere, si deve rendere invisibile, è una necessità politica, sistemica. Ecco perché noi ci troviamo dinnanzi ad una guerra. Quello che è in gioco non è questa o quella norma, quello che è in gioco è la sopravvivenza stessa della nostra democrazia”.