“Il problema è che abbiamo una presidente del Consiglio, che da oltre 20 anni fa politica e che si è convinta, con Berlusconi e tutta la fazione di destra, che quando fai politica non devi essere indagato, perché sei al di sopra della legge e intoccabile”. Sono le parole del leader del M5s Giuseppe Conte, ospite di Dimartedì (La7), dove mostra due comunicazioni di avviso di iscrizione nel registro degli indagati: “Queste sono due informative giudiziarie del 2023 e del 2024, le stesse ricevute da Giorgia Meloni: sono firmate dal procuratore Lo Voi e si riferiscono al periodo in cui sono stato presidente del Consiglio. Ma voi mi avete mai fare video contro Lo Voi? – continua – Io sono sempre stato sereno, ero a posto con la mia coscienza e mi sono reso disponibile ai magistrati. Neppure sapevo che Lo Voi fosse della corrente più a destra della magistratura, l’ho appreso dai giornali”.

Tra le tante contraddizioni di Meloni, Conte menziona il Superbonus: “Se potessi far scorrere tutti gli atti parlamentari passati, vedreste ordini del giorno, mozioni, emendamenti di Fratelli d’Italia e della Lega, tutti finalizzati a estendere nel tempo la misura. E oggi lo rinnegano. Ecco perché dico che Meloni è una bugiarda seriale, è veramente dissociata da se stessa. Non è che siamo un popolo bue, un popolo di idioti, non è che la propaganda si può mantenere come soufflé. Quindi, vogliamo sgonfiare questa propaganda?”.

“Si mette insieme tutta l’opposizione – commenta il conduttore Giovanni Floris – Allora c’è un’alternativa”.

“Ma assolutamente, dobbiamo lavorare per mandarla a casa”, risponde il senatore del M5s.

“Dovete trovare un federatore o fate da soli?”, chiede il giornalista.

“Ma no, lasci stare, questo è politichese, adesso lavoriamo per costruire l’alternativa con un progetto chiaro e serio. E poi si vedrà“, chiosa Conte.