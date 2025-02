“Giorgia Meloni venga in Parlamento, anziché mandare i suoi due ministri. È lei che deve rispondere al paese”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal leader del M5s Giuseppe Conte, che stronca anche la difesa appassionata di Bruno Vespa a favore della presidente del Consiglio: “Vespa può avere tutte le tesi che vuole, ma è Meloni che deve rispondere. È ovvio che ogni Stato può confrontarsi anche con loschi figuri, ma qui è una questione completamente diversa. Stiamo parlando del governo, del ministro Nordio, del presidente Meloni, che hanno stracciato un mandato d’arresto internazionale alla Corte dell’Aja, strappando uno statuto che è stato sottoscritto a Roma”.

Conte aggiunge: “Lì ci sono i valori della legalità internazionale e i valori occidentali: quelli per cui diciamo che vanno difesi il diritto internazionale e il diritto umanitario, quelli per cui diciamo che Putin è assolutamente irresponsabile e ingiustificabile per aver aggredito l’Ucraina, quelli per cui diciamo che Netanyahu non può assolutamente massacrare sistematicamente Gaza con 40mila morti. Meloni ha stracciato tutto questo, ha strappato la legalità internazionale“.

Circa “il danno d’immagine alla nazione”, che, secondo Meloni, avrebbe causato “l’atto voluto” del procuratore Lo Voi, l’ex presidente del Consiglio è tranchant: “No, il crollo di immagine l’ha provocato lei dicendo tutte quelle bugie e menzogne. Lei e i suoi ministri si sono inventati di tutto e di più, domani con l’informativa di Nordio e Piantedosi alle Camere mi aspetto un’altra sceneggiata. Neppure la diretta tv volevano inizialmente. Io comunque – ribadisce – aspetto la Meloni in Parlamento. Lei mette la faccia soltanto su alcuni frammenti di realtà che le fanno comodo, tutto il resto lo nega“.

“Questa però è un’abilità, no?”, chiede il conduttore Giovanni Floris.

“Come no – risponde Conte – È una grande abilità ma di pura propaganda. Di sostanza qui non c’è nulla“.