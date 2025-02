Lutto nel ciclismo inglese. Aidan Worden, 18 anni, considerato un talento emergente, è morto dopo uno scontro con un’automobile in allenamento. Un decesso che ricorda il lutto vissuto dal ciclismo italiano per la morte della 19enne Sara Piffer. I soccorritori non hanno potuto fare niente altro che dichiarare il decesso sul posto a Darwen, nel Lancashire. Gli agenti intervenuti, dopo i rilievi del caso, ha avviato gli accertamenti per determinare la dinamica del incidente e stabilire eventuali responsabilità.

“Alle 10:28 di sabato 1 febbraio – si legge in una nota della polizia- siamo stati chiamati in seguito alla segnalazione di una collisione tra un ciclista e un’auto su Blacksnape Road, Hoddlesden, Darwen. Sono intervenuti i servizi di emergenza e, con grande tristezza, nonostante i loro sforzi, il ciclista, un ragazzo di 18 anni, è stato dichiarato deceduto sul posto”. Il sergente Matt Davidson ha aggiunto: “I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i cari di questo giovane in questo momento difficile. Sono supportati da personale appositamente formato. È in corso un’indagine e chiedo aiuto a tutte le persone. Se avete assistito a questo incidente, avete filmati di dashcam o telecamere a circuito chiuso o campanelli di casa o qualsiasi informazione che possa aiutarci nelle nostre indagini, vi preghiamo di contattarci”.