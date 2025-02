Tre mesi dopo le prime indagini sulle sevizie subite da un neonato da parte del padre che voleva ottenere un sussidio per la disabilità, emerge che l’uomo – arrestato mentre faceva violenza al figlio mentre era ricoverato – avesse intenzione di chiedere i danni all’ospedale con una causa civile. Il padre del piccolo è stato arrestato il 30 ottobre per le ferite riportate dal figlio che ha dovuto subire la parziale amputazione della lingua e avrà danni permanenti. Il bambino, invece, è stato sottoposto alle cure del reparto di Pediatria dell’ospedale di Padova, dimesso poche settimane dopo e affidato ai servizi sociali – nonostante la madre non sarebbe coinvolta nella vicenda.

Il 22enne, accusato di maltrattamenti e lesioni, è un giostraio di etnia sinti e abitava insieme alla compagna a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. Ha un altro figlio, più grande, come riporta Il Gazzettino. L’uomo era andato più volte in ospedale, dove il piccolo era ricoverato per problemi alle vie respiratorie e alla gola. Nonostante gli sforzi e l’impegno di un intero reparto le condizioni del piccolo peggioravano dopo ogni visita paterna. Era da agosto che il bimbo passava da un ricovero all’altro, e quando sembrava migliorare per i trattamenti dei medici, improvvisamente peggiorava senza ragioni apparenti. Questo fino a quando quando i medici della pediatria di Padova, dove il piccolo era stato porto a fine ottobre, si sono accorti che il neonato presentava inspiegabili lesioni al cavo orale, con conseguenze su lingua, tonsille e palato. C’erano poi danni anche ad organi interni, come i reni. E dato che il piccolo, in terapia intensiva, poteva essere visitato solo dai genitori oltre che dal personale sanitario, i medici hanno allertato la Questura, e questa ha avvisato la Procura.

Gli accertamenti tecnici, con microcamere piazzate nella stanza del bambino, hanno consentito di accertare che era il padre a provocare volontariamente le lesioni. L’uomo è stato bloccato dagli agenti mentre stava nuovamente infierendo sul bambino. Il 22enne non ha opposto resistenza, è rimasto in silenzio, e così ha fatto davanti al gip, nell’interrogatorio di garanzia. Il giudice lo ha lasciato in carcere, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.