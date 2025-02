La trade che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers e Anthony Davis ai Dallas Mavericks ha sconvolto l’intera Nba. Il primo a essere rimasto sorpreso è stato proprio lo sloveno, costretto di fatto senza essere stato consultato a trasferirsi in California. Lo conferma il fatto che avesse deciso di fare un investimento importante, comprando una casa dal valore di 15 milioni di dollari a Dallas. “A quanto pare, ha pianto quando l’ha scoperto”, ha rivelato l’ex cestista Chandler Parsons ospite del programma Run It Back di FanDuel.

Doncic sarà sicuramente entusiasta di poter realizzare il suo sogno: giocare insieme al suo mito LeBron James. Ma a caro prezzo. Parsons, leggenda dei Mavericks, ha criticato in maniera netta il modo in cui la società ha gestito l’operazione: “Il mio problema è professionalmente come hanno gestito l’operazione. La maggior parte di quei giocatori stellari hanno contatti con la dirigenza e con la proprietà, anche su quello che può succedere. Trovo estremamente irrispettoso, orribile e pessimo il fatto che abbiano fatto questo: Doncic ha appena comprato una casa da 15 milioni di dollari!”. Lo sloveno e i Mavs erano molto legati: i texani sono stati l’unica squadra per cui ha giocato da quando è approdato in Nba nel 2018. Qui si è affermato come una delle stelle della pallacanestro mondiale. Con loro ha vinto il premio di Rookie of the Year, un titolo di miglior realizzatore, cinque selezioni All-NBA e cinque presenze all’All-Star Game. In molti pensavano potesse diventare un’icona per Dallas, ma il destino ha preso una piega inaspettata.