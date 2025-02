L’isola greca Santorini da diversi giorni è colpita da uno sciame sismico. Con le scosse registrate che hanno raggiunto una magnitudo compresa tra 4,6 e 4,9, come evidenziato anche dall’Ingv. Così, non solo diversi residenti hanno deciso di trascorrere la notte fuori casa dormendo in automobile o in zone sicure designate dalle autorità comunali, ma su richiesta del ministero greco della Crisi Climatica e della Protezione Civile, la compagnia aerea Aegean ha aggiunto due voli straordinari oggi (lunedì) e un ulteriore collegamento domani tra Atene e Santorini, per agevolare quanti vogliono lasciare l’isola a causa dell’incremento dell’attività sismica registrato da sabato.

Antonis Iliopoulos, albergatore e presidente uscente dell’Associazione degli albergatori locali, ha riferito al quotidiano Kathimerini di un aumento significativo delle partenze tra turisti e lavoratori: “Chi non ha obblighi immediati sta lasciando Santorini, soprattutto gli operai edili stranieri e i visitatori che approfittano delle offerte invernali a basso costo”, ha spiegato. Anche chi aveva programmato di arrivare sta rimettendo in discussione il viaggio.

Nel fine settimana, il ministero della Protezione Civile ha inviato sull’isola 26 soccorritori, che hanno allestito tende da campo nei pressi di Fira come misura precauzionale. Le autorità hanno raccomandato di evitare le aree rocciose, a rischio frane, e imposto lo svuotamento delle piscine degli hotel, per ridurre il peso sugli edifici e prevenire danni aggravati dal movimento dell’acqua. Il sindaco Nikolaos-Anastasios Zorzos, intervistato dalla Hellenic Radio Broadcasting Company, ha cercato di rassicurare i residenti, sottolineando che la situazione rimane sotto controllo e che, finora, non si sono verificati danni.

“I terremoti sono percepibili solo oltre il quarto grado della scala Richter, essendo di origine sottomarina. C’è preoccupazione, ma la vita continua normalmente”, ha dichiarato precisando che le decisioni verranno prese in base alle indicazioni del Comitato scientifico. Come misura precauzionale, le scuole sono state chiuse, l’uso di due porti minori è stato sospeso e gli incontri in spazi chiusi sono stati rinviati. Un comitato scientifico monitora costantemente l’evoluzione del fenomeno e, al momento, non emergono motivi di allarme particolare. Intanto, le forze di emergenza hanno potenziato la loro presenza. Le squadre speciali dei vigili del fuoco sono sbarcate sull’isola, equipaggiate con droni e unità cinofile per possibili future ricerche di eventuali dispersi sotto le macerie.