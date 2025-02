Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato ieri sera, 2 febbraio, in piazza Flavio Biondo, di fronte alla stazione Trastevere, nel quartiere Monteverde a Roma. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane era solo quando è stato avvicinato da almeno due persone che hanno tentato di rapinarlo. La vittima ha provato a reagire, scatenando la violenta reazione dei malviventi: uno di loro ha estratto un coltello e lo ha colpito più volte al torace prima di fuggire. Nonostante le ferite, il ragazzo è riuscito a chiedere aiuto e a chiamare i genitori prima di perdere conoscenza. Alcuni passanti lo hanno soccorso e hanno allertato il 118. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo, è stato operato alla milza. Le sue condizioni sono stabili e non si trova in terapia intensiva.

La polizia sta indagando sull’accaduto e ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso gli aggressori. Gli agenti stanno inoltre raccogliendo testimonianze per ricostruire con esattezza la dinamica. Il padre del 15enne, intervistato da Il Messaggero, aveva raccontato lo shock della famiglia: “Ci aveva detto che andava con gli amici a vedere la partita. Noi stavamo a casa tranquilli quando poi siamo stati avvertiti. Non sappiamo cosa sia successo, lui altro non ci ha detto e ora lo stanno operando. Speriamo solo che si salvi”.