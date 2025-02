Le esercitazioni militari degli elicotteri della base americana di Aviano, lungo il greto del Piave, sulle Grave di Ciano del Montello, disturbano la popolazione e la fauna. La popolazione insorge e coinvolge il sindaco Marianella Tormena, che scrive una lettera ai militari statunitensi, dai quali però arriva solo una conferma che i sorvoli ripetuti, sia in provincia di Pordenone che di Treviso, sono opera loro.

“Le esercitazioni militari sulle Grave di Ciano sono un caso politico e ambientale. I cittadini non ne possono più del volo radente degli elicotteri sulle abitazioni di giorno e sera. Immaginate cosa possa significare vivere e lavorare avvolti dal rumore assordante di elicotteri militari che causa anche vibrazioni”, dicono i consiglieri regionali Andrea Zanoni e Renzo Masolo di Europa Verde. “Alcuni amministratori locali si sono rivolti alla Base Militare di Aviano USAF – spiegano – chiedendo di fermare o limitare le esercitazioni. L’unico riscontro è stata un’ammissione del fatto, ma nessun cenno a possibili riduzioni”.

I due esponenti di Europa Verde ricordano come l’area sia di alto valore ambientale, visto che è compresa nella Rete Natura 2000, istituita a livello europeo per proteggere fauna e flora ai sensi delle direttive UE “Uccelli” e “Habitat”. “Anche la fauna selvatica va tutelata dalle interferenze e dal forte disturbo alla pari degli esseri umani. È necessario fermare gli addestramenti di questo tipo. Siamo consapevoli del fatto che gli accordi militari tra Paesi sono tema di rapporti internazionali, tuttavia è necessario che anche la Regione del Veneto non rimanga silente e dimostri di avere a cuore le istanze di tutti questi cittadini e il rispetto delle norme europee sulla tutela dell’ambiente”. Un’interrogazione è stata presentata in Consiglio regionale per chiedere alla giunta Zaia “se sia stata effettuata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per le esercitazioni militari con gli elicotteri e quali misure sono state adottate o si intendono adottare per tutelare i residenti e la fauna selvatica”. Le foto testimoniano una presenza costante e la fuga degli uccelli.

Sullo stesso argomento ha presentato una interrogazione parlamentare anche l’onorevole trevigiana del Pd, Rachele Scarpa. “Il sorvolo a bassa quota degli elicotteri militari Usa sta creando gravi disagi ai cittadini e rischia di compromettere un’area di grande valore ambientale. Dopo l’interpellanza presentata in consiglio comunale da Lucia Poloniato, ho deciso di portare la questione all’attenzione del governo, rivolgendomi ai ministri della Difesa e dell’Ambiente”.