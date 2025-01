I soccorritori cercano di salvare un camionista giapponese rimasto bloccato in una voragine per più di 24 ore, mentre i residenti della zona vengono evacuati per il timore che le tubature del gas possano rompersi. I soccorritori della città di Yashio, alle porte di Tokyo, si sono precipitati sul posto martedì mattina dopo che una strada ha ceduto e un camion è precipitato nella buca, larga quanto due automobili. L’autista è stato in grado di parlare direttamente con i soccorritori fino al primo pomeriggio di martedì, ma i soccorritori hanno dovuto ritirarsi dopo che l’area intorno al camion era stata danneggiata.