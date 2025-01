Violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni della ex fidanzata. Sono questi i reati contestati a Rudy Guede, l’uomo che ormai da tempo ha terminato di scontare la condanna a 16 anni di reclusione che gli sono stati inflitti per l’omicidio di Meredith Kercher. L’ivoriano, che si è sempre dichiarato innocente per l’omicidio della studentessa inglese, rischia il processo perché la Procura di Viterbo, dove è stato detenuto e ora risiede, gli ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini per due presunti episodi di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni ai danni della ex fidanzata. Con l’avviso di conclusione delle indagini i magistrati avvisano il destinatario di non ritenere di poter procedere all’archiviazione del procedimento a suo carico. L’atto solitamente prelude quindi alla richiesta di rinvio a giudizio. L’indagato potrà comunque ora produrre atti o chiedere di essere sentito per dimostrare la sua innocenza.

Il difensore di Guede, l’avvocato Carlo Mezzetti, ha scelto di non commentare la notizia. L’indagine nei confronti dell’ivoriano è partita da una denuncia della ex fidanzata. Che aveva riferito agli inquirenti violenze e abusi. Una vicenda giudiziaria nell’ambito della quale a Guede è stato applicato il braccialetto elettronico e disposto il divieto di avvicinamento alla giovane. Poi per lui c’è stata anche la sorveglianza speciale, con il divieto di contattare in qualsiasi forma la sua ex compagna, anche via social, e l’obbligo di comunicare al Questore eventuali allontanamenti da Viterbo oltre al divieto di uscire di casa dalle 21.30 alle 6.30 del mattino.

Guede è stato anche ascoltato dagli inquirenti con i quali ha respinto le accuse affermando di “non ricordare” di aver “mai fatto del male alla fidanzata”. Nel corso dell’inchiesta è stato anche compiuto un incidente probatorio nell’ambito del quale sono stati analizzati i telefoni della giovane nei quali erano contenute conversazioni e immagini ritenute dagli inquirenti utili alle indagini. La giovane “vive ancora con apprensione” ha detto al Corriere dell’Umbria il suo legale, l’avvocato Francesco Guido. “A Viterbo esce poco per evitare di incontrarlo, è una città troppo piccola e lei non è serena”.