Aveva scontato la sua pena ma oggi torna ad avere problemi con la giustizia. Rudy Guede, l’unico condannato per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher, secondo quanto si apprende, deve rispondere di maltrattamenti, violenza e lesioni personali nei confronti della ex compagna 23enne.

Il 36enne ivoriano condannato per l’omicidio avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia era uscito dal carcere nel novembre del 2021, dopo il volontariato svolto alla Caritas e come bibliotecario presso il Centro studi criminologici di Viterbo. Rudy Guede è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex compagna e braccialetto elettronico. Il provvedimento, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile, è stato emesso dal procuratore di Viterbo Paolo Auriemma.