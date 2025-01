Con la vicenda del libico Almasri, occorrerebbe dire al presidente del consiglio Meloni che – Lo Voi o non Lo Voi – ha preso una cantonata. Intanto, la comunicazione dell’iscrizione nel registro degli indagati di Meloni e company è stata servita su un piatto d’argento, che ha di fatto nascosto i veri problemi di questo Paese. Gioverebbe dire a Meloni che la campagna elettorale è finita da due anni e nel caso di specie dovrebbe andare in pellegrinaggio alla Procura di Roma, per ringraziare Lo Voi.

Volutamente non entro nello specifico caso del libico accompagnato nel suo paese, magari regalandogli come ricordo del suo passaggio in Italia la statuetta della “lupa” di Acca Larenzia. Comunque, come italiano devo confessare che veder l’accoglienza trionfale al “galantuomo” appena atterrato in Libia e soprattutto i cori contro il mio Paese mi ha dato molto ma molto fastidio. E mi si consenta di dire che dal “piano Mattei” siamo passati al piano Almasri.

Non è la prima volta che l’Italia s’inchina alla Libia. Ricordo quel baciamano del 2010 di Silvio Berlusconi a Gheddafi. Nel video della comunicazione di Lo Voi, Meloni ha detto delle falsità riferendosi all’avvocato Luigi Li Gotti. Intanto, sento la necessità di esternare la mia solidarietà e vicinanza a Li Gotti; presentare un esposto alla magistratura è un diritto di ogni cittadino. Meloni ha fatto intendere che Li Gotti è stato “l’avvocato dei mafiosi”, facendo a sproposito i nomi di Buscetta e Brusca. No, non è affatto così. Conosco personalmente l’avv. Li Gotti, per aver avuto l’onore e il piacere di condividere con lui parte della mia pregressa attività professionale. Li Gotti ha assistito i collaboratori di giustizia e non certamente li difendeva prima di collaborare. Eppoi, anche se fosse stato difensore di fiducia di mafiosi, cosa ci sarebbe di tanto scandaloso? Vuol forse dire che gli avvocati che difendono i mafiosi non sono persone perbene o compiacenti? Meloni cosa ha in mente per il prossimo futuro: di non consentire ai mafiosi d’aver un legale di fiducia?

Un altro accostamento che ritengo fuori luogo è stata la vicenda di Matteo Salvini con il procuratore Lo Voi, cosa c’entrava nei fatti di specie? Suvvia, presidente Meloni, lei la “storia” la sta scrivendo, ma a mio parere in negativo. Meloni si “spara la posa” (un detto palermitano) sbandierando ai quattro venti di aver intrapreso l’attività politica riferendosi al magistrato Paolo Borsellino. E sento la necessità di evidenziare che Borsellino mai e poi mai dimenticò di essere un uomo delle istituzioni: Meloni dovrebbe ricordarselo quando attacca i magistrati. Concludo con un pensiero di Martin Luther King: “La più grande tragedia di questi tempi non è il clamore chiassoso dei cattivi, ma il silenzio spaventoso delle persone oneste”: credo che oggi questo pensiero calzi bene anche verso coloro che disertano le urne.