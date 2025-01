Donald Trump è entrato in conferenza stampa dopo l’incidente aereo di mercoledì sera sul fiume Potomac, sui cieli di Washington, ma pochissime sono stati gli aggiornamenti forniti: non ci sono sopravvissuti tra le 67 persone coinvolte nello schianto tra un aereo civile e un elicottero militare e “i moniti (dalla torre di controllo, ndr) sono stati dati tardi, secondi dopo la collisione”. Per il resto, dopo aver commentato con un “ovviamente l’elicottero era nel posto sbagliato nel momento sbagliato”, ha trasformato il suo intervento in un comizio che ha usato per attaccare i suoi avversari.

Sotto i suoi colpi sono finiti Barack Obama e Joe Biden, colpevoli di aver avallato delle modifiche agli standard di sicurezza dei voli: “Io ho messo la sicurezza al primo posto, loro la politica”, ha detto prima di scagliarsi anche contro il ministro dei Trasporti uscente, Pete Buttigieg: “Era un disastro. È stato un disastro come sindaco ed è stato un disastro come ministro”.

Ma il tycoon non si è fermato qui e ha trovato il modo di utilizzare ciò che è accaduto per giustificare uno dei suoi ultimi provvedimenti, ossiai tagli dei fondi federali a tutti gli uffici che si occupano di inclusione, diritti e ambiente che hanno provocato, oltre alla perdita di sostegno per categorie più disagiate, anche il licenziamento di centinaia di dipendenti pubblici impegnati in quei settori. Trump ha infatti accusato le politiche per la diversità (i programmi Dei) di aver portato all’assunzione di persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche, come controllori di volo. A suo avviso, dovrebbero essere assunte solo persone altamente intelligenti e psicologicamente superiori.

Alle accuse ha risposto Buttigieg definendo “spregevole” l’intervento del presidente “mentre le famiglie delle vittime sono in lutto”: “Trump dovrebbe guidare il Paese, non mentire. Abbiamo messo la sicurezza al primo posto, aumentato il controllo del traffico aereo e non abbiamo incidenti di aerei commerciali su milioni di voli sotto il nostro controllo”, ha replicato.